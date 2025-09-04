كشفت معلومات من مصادر عدة لـ «الأنباء»، عن ان الجانب الرسمي اللبناني تلقى تحذيرات عبر موفدين دوليين، من ان إسرائيل ستبادر إلى ضرب 120 هدفًا في مختلف أنحاء البلاد دفعة واحدة، في حال شن «الحزب» هجمات ضد الجيش الإسرائيلي سواء في الداخل اللبناني، أي في المناطق التي تحتلها إسرائيل، أو في الضفة الأخرى من الحدود.

وتحدث مصدر رفيع عن ان «المراهنة على التعطيل والمماطلة قد لا تكون في محلها مع التغير الكلي للظروف الإقليمية، حيث ان توقف الحرب من خلال اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، جاء كشرط لتنفيذ هذه الخطوات الأمنية المطلوبة والتي تكرست في خطاب القسم الرئاسي، والبيان الوزاري للحكومة. ولم ينجح رفض «الثنائي» في تغيير مسار الأمور سواء في الانتخاب الرئاسي او اختيار رئيس الحكومة».

المصدر: الانباء الكويتية