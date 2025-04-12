بعدما اتفقت الإدارة الذاتية الكردية والسلطات السورية في دمشق على تشكيل إدارة مشتركة لسد تشرين الاستراتيجي في شمال سوريا، دخلت قوات الأمن العام، اليوم السبت، المنطقة.

فقد أفادت مصادر "العربية/الحدث"، اليوم السبت، بأن قوات الأمن السوري دخلت فعلاً سد تشرين.

كما أكدت أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا للاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

فيما أظهرت مقاطع فيديو تقدّم أرتال الأمن العام إلى تلك المنطقة شرق سوريا.

يأتي هذا بعدما أفاد مصدر كردي، أمس الجمعة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن اتفاق ثنائي يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية.

وقال إنه تم الاتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية على إدارة سد تشرين وفق صيغة يتفق عليها الطرفان، على أن تنسحب القوات العسكرية (الكردية) بشكل كامل من منطقة السد، ويخضع من الناحية الأمنية لسيطرة الأمن العام التابع للسلطة الجديدة، وفقا لوكالة "فرانس برس".



جاء هذا الاتفاق وفق المصدر الكردي، "تنفيذا للاتفاق الموقع بين قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع"، في 11 آذار/مارس، والذي تبعه الشهر الحالي انسحاب المئات من القوات الكردية من حيين ذوي غالبية كردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية.

في حين لم يصدر أي بيان من دمشق بشأن الاتفاق حول سد تشرين.

أهمية كبيرة

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية، كانت تسيطر على سد تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.

وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، تعرّض السد لضربات متكررة شنتها مسيرات تركية وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، وفق ما أعلن الأكراد.

كما شنت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات ضد المقاتلين الأكراد في محيطه.

وللسد أهمية استراتيجية، إذ يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سوريا، كما يعد مدخلا لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا. وشكّلت ذراعها العسكرية المدعومة أميركيا رأس حربة في قتال تنظيم داعش ودحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019.

المصدر: العربية