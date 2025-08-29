آخر الأخبار
10:04 AM
عدل وأمن
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥.
اجتماع "استثنائي" في قيادة الجيش.. هيكل: مقبلون على مرحلة دقيقة يتو...
2025-08-29 16:48:05
عدل وأمن
2025-08-29 16:48:05
عدل وأمن
تدابير سير في الأشرفية لمدة ثلاثة أيام
2025-08-29 16:08:46
عدل وأمن
أبو ردينة: تسليم الدفعة الثالثة من السلاح الفلسطيني داخل المخيمات ف...
2025-08-29 15:21:00
عدل وأمن
2025-08-29 15:21:00
عدل وأمن
الجيش وإقليم الخروب ودعا الشهيد النقيب محمد اسماعيل
مخزومي: كل التضامن مع الجيش في هذه اللحظات العصيبة
اليونيفيل: الانتشار الكامل للقوات المسلحة اللبنانية في كل الجنوب محوري للقرار 1701
وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالقرار الأميركي بمنع دخول المسؤولين الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة
لشعر صحي وبشرة متوهجة وأظافر قوية.. اليكم بهذه الاطعمة
المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة: قتل الصحافيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة "جريمة بشعة" غير مبررة
تيمور جنبلاط: لا يمكن لسوريا الجديدة والموحدة أن تقوم الا على العدالة والمساواة وحكم القانون وهذه مسؤولية الحكومة الجديدة ومدعوة لحماية السوريين من كل مرتكب او متعصّب
تيمور جنبلاط: ندعو للتعويض على المتضررين في السويداء وبناء ما تهدّم ونطالب بتحقيق دولي شفاف ومحاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط: مرحلة حساسة نعيش فيها مشاعر الحزن والغضب لما حصل في السويداء ونؤكد انه لا تبنى الدول بالعنف ونجدد استنكار الجرائم التي ارتكبت في جبل العرب
ناصر الدين: ننفذ ما وعدنا به للمرضى غسيل الكلى وتغطية زرع نقيّ العظم قريبا
رويترز: الرئيس الفلسطيني لن يتمكّن على الأرجح من إلقاء خطاب في الأمم المتحدة بعد رفض واشنطن منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين
عراقجي: القرار الأوروبي سيؤثر على الحوار مع الوكالة الدولية وسيجبرنا على اتخاذ الرد المناسب
دوليات
الأمم المتحدة تحذر.. حصيلة صادمة لعمليات الإعدام في إيران
صحة
لشعر صحي وبشرة متوهجة وأظافر قوية.. اليكم بهذه الاطعمة
ناصر الدين: ننفذ ما وعدنا به للمرضى غسيل الكلى وتغطية زرع نقيّ العظم قريبا
ناصر الدين في مؤتمر الاغتراب الطبي: لبنان الصحي يقوم بجناحيه المقيم والمغترب
بخاش: نطلق اليوم منصّة إيبوقراط لجمع أطباء لبنان حول العالم
ما هي تقنية الـ ICTriplex التي ابتكرها سالم للقضاء على السرطان؟
ندوة من اجل السلامة العامة والوقاية من أمراض السرطان من تنظيم "اليازا"
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
6:37 PM
الجيش وإقليم الخروب ودعا الشهيد النقيب محمد اسماعيل
6:34 PM
مخزومي: كل التضامن مع الجيش في هذه اللحظات العصيبة
6:30 PM
اليونيفيل: الانتشار الكامل للقوات المسلحة اللبنانية في كل الجنوب محوري للقرار 1701
6:21 PM
وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالقرار الأميركي بمنع دخول المسؤولين الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة
6:21 PM
لشعر صحي وبشرة متوهجة وأظافر قوية.. اليكم بهذه الاطعمة
6:12 PM
المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة: قتل الصحافيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة "جريمة بشعة" غير مبررة
6:10 PM
تيمور جنبلاط: لا يمكن لسوريا الجديدة والموحدة أن تقوم الا على العدالة والمساواة وحكم القانون وهذه مسؤولية الحكومة الجديدة ومدعوة لحماية السوريين من كل مرتكب او متعصّب
6:09 PM
تيمور جنبلاط: ندعو للتعويض على المتضررين في السويداء وبناء ما تهدّم ونطالب بتحقيق دولي شفاف ومحاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم
6:09 PM
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط: مرحلة حساسة نعيش فيها مشاعر الحزن والغضب لما حصل في السويداء ونؤكد انه لا تبنى الدول بالعنف ونجدد استنكار الجرائم التي ارتكبت في جبل العرب
6:08 PM
ناصر الدين: ننفذ ما وعدنا به للمرضى غسيل الكلى وتغطية زرع نقيّ العظم قريبا
أخبار محلية
6:30 PM
اليونيفيل: الانتشار الكامل للقوات المسلحة ...
أخبار محلية
5:35 PM
جنبلاط: جريمة ارتُكبت بحق الدروز... ولا بد...
أخبار محلية
5:26 PM
سلام: نزرع بذور دولة قويّة.. وماضون بخطّة ...
عدل وأمن
4:48 PM
اجتماع "استثنائي" في قيادة الجيش.. هيكل: م...
أخبار محلية
4:06 PM
الحكومة متمسكة بسحب سلاح "الحزب"
أخبار محلية
3:53 PM
بـ30 رصاصة.. التفاصيل الكاملة لجريمة الدام...
عدل وأمن
1:07 PM
بالفيديو- الجيش في برج البراجنة.. و"فتح" ت...
خاص
11:35 AM
العراق لا يحسم مصيرالحشد.. منتظرا نتيجة كب...
خاص
11:29 AM
إيران تنتقدوتحرّض وتقارن نفسهابدول طَلَبَ ...
