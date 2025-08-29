10:04 AMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥.

Uploaded Image

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o