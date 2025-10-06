المركزية- صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

- بتواريخ 7، 8 ،23 و29 /10 /2025 اعتبارًا من الساعة 8،00 ولغاية الساعة 24.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات.

- بتاريخي 6 و11 /10 /2025 اعتبارًا من الساعة 8،00 ولغاية الساعة 24.00، في حقل تدريب تم رطيبه – اللقلوق.

- بتاريخ 8 /10 /2025 اعتبارًا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 14.00، في منطقة العاقورة.

تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.