المركزية- أعلن قسم جراحة الأطفال في "مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي" عن تقديم تقنية جديدة في جراحة الكلى لدى الأطفال وهي استئصال الكلية عبر المنظار خلف البريتوان، التي أصبحت تُجرى على يد الدكتورة ماريان علم والفريق الطبي.

وفي بيان صادر عن المستشفى، "توفّر هذه التقنية فوائد عديدة للأطفال المرضى، من أبرزها: ألم أقل بعد الجراحة، تعافٍ أسرع، وانخفاض خطر إصابة الأعضاء داخل البطن".

وأضاف: على رغم أن هذه التقنية لا تزال نادرة الاستخدام في المراكز المرجعية على الصعيد العالمي، إلا أنها تعكس التزام "مستشفى أوتيل ديو" بتوفير أفضل رعاية جراحية متقدمة للأطفال.