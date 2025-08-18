المركزية- ألقت درون إسرائيلية قنبلة في وادي العصافير - الخيام قرب معامل الحجر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عمّال سوريين بجروح متفاوتة، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن قنبلة ألقاها العدو الإسرائيلي من مسيرة على بلدة الخيام قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة أشخاص من الجنسية السورية بجروح.

وفجرت قوة اسرائيلية منزلا في حي الكساير في بلدة ميس الجبل بعد اختراق الحدود والتوغل داخل الاراضي اللبنانية شرق البلدة.

كما ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة الحدودية.

وحلقت مسيرة اسرائيلية على علو منخفض في أجواء صور وقرى وبلدات القضاء.

وعصر اليوم، سجلل تحليق للطيران المسير فوق مدينة النبطية، كفررمان، كفرتبنيت، أرنون، ومجرى نهر الخردلي.

كما حلق الطيران المسير على علو منخفض فوق بلدات الزرارية وبريقع وارزي والنهر.