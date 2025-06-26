Jun 26, 2025 11:55 AMClock
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تفجير ذخائر في حقل القليعة

يفجر الجيش اللبناني ذخائر اسرائيلية في حقل القليعة، تسمع حتى النبطية، وادي الخردلي وبنت جبيل.

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