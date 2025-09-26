كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، تفاصيل عن المشروع الذي تم التوصل إليه مع شركة روسية لبناء محطة نووية ثانية في إيران أقوى من "بوشهر".

وفي ما يلي أبرز تفاصيل المشروع:

- بناء محطة أكبر من محطة "بوشهر" في جنوب إيران، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 5000 ميغاواط مكونة من 4 وحدات.

- وحدات الطاقة النووية ستكون من الجيل الثالث المتطور.

- تبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وسيتم بناء الوحدات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، الواقعة جنوب شرق إيران.

- المشروع سينفذ على أرض تبلغ مساحتها 500 هكتار.

- تم الانتهاء من دراسات اختيار الموقع، كما أنجزت دراسات هندسية وبيئية.

- اتفاقية المشروع موقعة بين شركة "إيران هرمز" وشركة "بروجكت روساتوم" الروسية.

- تم توقيع اتفاقية المشروع اليوم الجمعة في جناح إيران ضمن معرض "ذرة 2025"، أحد فعاليات منتدى "أسبوع الذرة" الدولي في موسكو.

- وقع الاتفاقية عن الجانب الروسي ديميتري شيغانوف، ممثل شركة "بروجكت روساتوم" التابعة لشركة "روساتوم" الحكومية، وعن الجانب الإيراني ناصر منصور شريفلو، ممثل شركة "إيران هرمز" نيابة عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن اتفاقات بين موسكو وطهران لبناء محطة نووية جديدة في جنوب إيران أقوى من محطة "بوشهر" الحالية.

وتمثل الاتفاقية الجديدة خطوة تنفيذية في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم الأربعاء الماضي في موسكو بين وأليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لشركة "روساتوم" ومحمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وتستضيف موسكو الأسبوع الجاري فعاليات منتدى "أسبوع الذرة" الدولي، وسط مشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة أحدث التطورات في مجال الطاقة النووية السلمية وتطبيقاتها الصناعية والطبية.

وينعقد الحدث في الفترة من 25 إلى 30 أيلول الجاري، ويخصص لمناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة النووية والقطاعات المرتبطة بها.