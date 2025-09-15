أعلن حاكم ولاية يوتاه الأميركية أن الشاب الذي ألقي القبض عليه في قضية اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك، كان على علاقة عاطفية بشريكة سكن متحولة جنسيا واعتنق “عقيدة يسارية”، مؤكدا تفاصيل من المرجح أن تذكي الجدل الحاد الذي يرافق جريمة القتل.

وقال الحاكم سبنسر كوكس لبرنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي إن إن” ردا على سؤال حول ما تردد عن علاقة المشتبه به تايلر روبنسون بمتحولة جنسيا “نعم، أستطيع تأكيد ذلك”.

وأضاف كوكس: “كان على علاقة عاطفية بشريكة سكن، وهو ذكر يقوم بالتحول إلى امرأة”.

وأكد أن هذه الشريكة “كانت متعاونة بشكل لا يصدق ولم يكن لديها فكرة أن هذا سيحدث، وهي تعمل مع المحققين حاليا”.

وتوقع كوكس توجيه اتهام رسمي إلى روبنسون البالغ من العمر 22 عاما الثلثاء.

ولاقت الدعوة التي وجهها كوكس للأميركيين الاسبوع الماضي من أجل التخفيف من سمية الأجواء السياسية استحسانا لدى المواطنين، كما أنه جال الأحد على العديد من الشبكات التلفزيونية، حيث صرح لبرنامج “واجه الصحافة” على قناة “إن بي سي” أن المحققين يعتقدون أن روبنسون اعتنق معتقدات يسارية.

وأكد كوكس في حديثه أنه “من الواضح أنه كانت هناك عقيدة يسارية لدى هذا القاتل”.

وأوضح أن المحققين استقوا هذه المعلومات عن روبنسون من “أشخاص قريبين منه، من أفراد عائلته وأصدقائه”.