اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه من الجيد أنّ حركة "حماس" قالت إنها ردّت "بروح إيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة بوساطة أميركية.

وقال للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، لكنه لم يطلع على الوضع الحالي للمفاوضات.

وسلّمت "حركة حماس" ردّها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام اسرائيلية تسلم إسرائيل للرد والمباشرة بدراسته.

وأفادت مصادر مصرية لـ"قناة القاهرة الإخبارية" بأن حركة "حماس" سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن "رد حماس تضمن فتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة، للتوصل للتهدئة لمدة 60 يوماً فور إقرارها"، وفق المقترح.



وأوضحت أن "مصر تكثف اتصالاتها وتحركاتها مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين".



وقالت المصادر إنَّ مصر وقطر تواصلان جهودهما لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

الجدول الزمني لمقترح وقف إطلاق النار

كشف مصدر، لشبكة CNN، الجدول الزمني لمقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" حيث ينص على إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء و تسليم جثث 18 رهينة على مدار فترة الـ60 يوماً كاملة.

وفي اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ستفرج "حماس" عن 8 رهائن أحياء، وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن عدد غير محدد من الفلسطينيين داخل سجونها، وتسحب قواتها من مواقع متفق عليها مسبقاً في شمال غزة.

كما ستدخل إسرائيل و"حماس" فوراً في مفاوضات لوقف إطلاق نار دائم بمجرد دخول الهدنة الأولية حيز التنفيذ.

وسيتم إطلاق سراح الرهائن وفقاً للجدول الزمني التالي، وفقًا للمصدر:



اليوم الـ1: 8 رهائن



اليوم الـ7: 5 جثث



اليوم الـ30: 5 جثث



اليوم الـ50: رهينتان



اليوم الـ60: 8 جثث



وبعد أن تُفرج "حماس" عن جثث 5 رهائن في اليوم السابع، ستنسحب إسرائيل من أجزاء متفق عليها مسبقاً في جنوب غزة.



وفي اليوم العاشر من وقف إطلاق النار، ستُقدم "حماس" معلومات عن الرهائن المتبقين، بما في ذلك التقارير الطبية وأحوالهم. في المقابل، ستُقدم إسرائيل معلومات عن الفلسطينيين من غزة المعتقلين منذ بداية الحرب.



وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن دون مراسم أو ضجة بناء على طلب إسرائيل- على عكس ما حدث خلال الهدنة الأخيرة، عندما نظّمت حماس فعاليات دعائية خلال تسليم الرهائن، مما أثار غضبًا في إسرائيل.



وسيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا مع بدء وقف إطلاق النار، بما في ذلك من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى، على غرار وقف إطلاق النار السابق الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني.



ستناقش الفرق الفنية مواقع انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة خلال "مفاوضات سريعة"، والتي ستبدأ بعد الاتفاق على إطار مقترح وقف إطلاق النار.