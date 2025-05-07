في ردٍّ على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار الخليج الفارسي "الخليج العربي" خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن هذا الاسم متجذر في التاريخ البشري.

وأوضح عراقجي أن إيران لم تعترض يومًا على استخدام تسميات مثل بحر عُمان أو المحيط الهندي أو بحر العرب أو البحر الأحمر، معتبرًا أن هذه الأسماء لا تعني ملكية أي دولة، بل تعكس احترامًا مشتركًا للإرث الإنساني.

وأشار إلى أن المحاولات السياسية لتغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تُعد مؤشرًا على نوايا عدائية تجاه إيران وشعبها، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تُعد إهانة لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن إقامتهم.

وأضاف عراقجي: "نأمل أن تكون الشائعات السخيفة حول الخليج الفارسي مجرد حملة تضليلية تهدف إلى إثارة غضب الإيرانيين في أنحاء العالم."

وأكد أن ترامب على دراية بأن اسم الخليج الفارسي عمره قرون، وقد اعترفت به جميع الهيئات الدولية والجغرافيين، واستخدمه قادة المنطقة في مراسلاتهم الرسمية حتى ستينيات القرن الماضي.

وختم عراقجي: "أي خطوة قصيرة النظر في هذا السياق لن تكون لها أية صلاحية قانونية أو جغرافية، بل لن تجلب سوى غضب جميع الإيرانيين من مختلف الاتجاهات السياسية والمشارب، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة أو حول العالم."

وكانت سفارة الجنهورية الإسلامية في لبنان، قد أعادت نشر تعليق الوزير الإيراني على صفحتها عبر "اكس".