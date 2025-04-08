أصدر وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، قراراً بعودة سفيري دمشق لدى موسكو والرياض إلى "الإدارة المركزية" إذ كان لا يزال الوزيران في منصبيهما منذ عهد نظام بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله: "أصدر معالي وزير الخارجية قراراً يقضي بنقل كلٍ من سفيري الجمهورية العربية السورية في روسيا وفي المملكة العربية السعودية إلى الإدارة المركزية".

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يأتي في إطار "حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو".

وأوضح المصدر أنه "سيتم تسيير شؤون السفارتين عبر القائم بالأعمال ريثما يصدر رئيس الجمهورية التعيينات الرسمية كبدلاء في المنصبين خلال الفترة المقبلة".

وكان يشغل بشار الجعفري منصب سفير سوريا في روسيا، في حين كان أيمن سوسان سفيراً لدمشق في السعودية.