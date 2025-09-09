12:54 PMClock
اقتصاد
"ميدل إيست" تعدّل مواعيد رحلات باريس ونيس ليوم 10 أيلول

المركزية-  بسبب الإضراب المعلن في فرنسا يوم الأربعاء الواقع في 10 أيلول 2025  ، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" عن تعديل مواعيد رحلاتها من وإلى كل من باريس ونيس لتصبح وفق التالي:

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 223
ME 224

بيروت
نيس

نيس
بيروت

15:00
19:00

12:00
16:00

تبكير موعد الرحلة

ME 229
ME 230

بيروت
باريس

باريس
بيروت

13:00
18:10

15:00
20:10

تأخير موعد الرحلة

  

 

 

 

 

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة   

أما بالنسبة لرحلة ME211/212 فستبقى على موعدها ، الاقلاع من بيروت عند الساعة 7:55 والاقلاع من باريس
عند الساعة 13:40

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.
 

