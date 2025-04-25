صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “إلحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بتحديد مواعيد إجراء الفحوصات الصحية للمرشحين والمرشحات للتطوع بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث، ونظرا لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان بتاريخ 4-5-2025، تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ما يلي:

أولا: تعديل مواعيد إجراء الفحوصات الصحية للمرشحات الإناث، بحيث أصبحت:

اعتبارا من تاريخ 6-5-2025 لغاية تاريخ 8-5-2025 ضمنا.

بدلا من 5-5-2025 لغاية 7-5-2025 ضمنا.

وذلك وفق التاريخ المحدد لكل منهن على الرابط التالي:

https://isf.gov.lb/ar/recruitment/

ثانيا: يمكن للمرشحات اللواتي مثلن أمام اللجنة ولا تزال طلباتهن قيد الدرس، مراجعة هذه اللجنة في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون، وذلك ضمن دوام العمل الرسمي (من الساعة 8:30 لغاية الساعة 15:30)، خلال الفترة الممتدة ما بين 6-5-2025 و 8-5-2025، ضمنا.

ملاحظة: للمراجعة أو الاستفسار، يمكن للمرشحات كافة مراجعة أمانة سر اللجنة، خلال أوقات الدوام الرسمي، على رقم الهاتف: 416165-76. أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:

https://www.isf.gov.lb/ar/

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