المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" أنه "لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: نيس، ميلانو، اثينا، اسطنبول، القاهرة، أبو ظبي، الدمام، أربيل، والنجف للفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق في 11 أيلول 2025 ولغاية يوم الأحد الموافق في 21 ايلول 2025".
ويشمل هذا التعديل تقديم أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:
الرحلات المعدلة ليوم الخميس 11 أيلول 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 326
|
بيروت
|
النجف
|
12:00
|
18:00
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 327
|
النجف
|
بيروت
|
14:40
|
20:40
|
تأخير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 12 أيلول 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 235
|
بيروت
|
ميلانو
|
07:15
|
06:40
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 236
|
ميلانو
|
بيروت
|
11:10
|
10:35
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 267
|
بيروت
|
اسطنبول
|
17:35
|
21:00
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 268
|
اسطنبول
|
بيروت
|
20:30
|
23:55
|
تأخير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم السبت 13 أيلول 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 235
|
بيروت
|
ميلانو
|
07:15
|
06:40
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 236
|
ميلانو
|
بيروت
|
11:10
|
10:35
|
تبكير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم الاحد 14 أيلول 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 326
|
بيروت
|
النجف
|
12:00
|
18:00
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 327
|
النجف
|
بيروت
|
14:40
|
20:40
|
تأخير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 15 أيلول 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 251
|
بيروت
|
اثينا
|
09:10
|
06:15
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 252
|
اثينا
|
بيروت
|
12:05
|
09:10
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 235
|
بيروت
|
ميلانو
|
07:15
|
06:40
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 236
|
ميلانو
|
بيروت
|
11:10
|
10:35
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 223
|
بيروت
|
نيس
|
15:00
|
12:00
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 224
|
نيس
|
بيروت
|
19:00
|
16:00
|
تبكير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 16 أيلول 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 304
|
بيروت
|
القاهرة
|
07:45
|
12:15
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 305
|
القاهرة
|
بيروت
|
10:05
|
14:35
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 326
|
بيروت
|
النجف
|
12:00
|
18:00
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 327
|
النجف
|
بيروت
|
14:40
|
20:40
|
تأخير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم الاربعاء 17 أيلول 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 265
|
بيروت
|
اسطنبول
|
08:25
|
06:30
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 266
|
اسطنبول
|
بيروت
|
11:20
|
09:25
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 235
|
بيروت
|
ميلانو
|
07:15
|
06:40
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 236
|
ميلانو
|
بيروت
|
11:10
|
10:35
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 418
|
بيروت
|
أبو ظبي
|
15:25
|
16:45
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 419
|
أبو ظبي
|
بيروت
|
20:35
|
22:00
|
تأخير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم الخميس 18 أيلول 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 326
|
بيروت
|
النجف
|
12:00
|
18:00
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 327
|
النجف
|
بيروت
|
14:40
|
20:40
|
تأخير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 19 أيلول 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 235
|
بيروت
|
ميلانو
|
07:15
|
06:40
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 236
|
ميلانو
|
بيروت
|
11:10
|
10:35
|
تبكير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم السبت 20 أيلول 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 235
|
بيروت
|
ميلانو
|
07:15
|
06:40
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 236
|
ميلانو
|
بيروت
|
11:10
|
10:35
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 304
|
بيروت
|
القاهرة
|
07:45
|
07:10
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 305
|
القاهرة
|
بيروت
|
10:05
|
09:30
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 324
|
بيروت
|
أربيل
|
12:15
|
16:50
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 325
|
أربيل
|
بيروت
|
15:15
|
19:50
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 418
|
بيروت
|
أبو ظبي
|
15:25
|
19:40
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 419
|
أبو ظبي
|
بيروت
|
20:35
|
01:30 (+1)
|
تأخير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الأقلاع من أبو ظبي فجر يوم الأحد 21 ايلول 2025
الرحلات المعدلة ليوم الاحد 21 أيلول 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 265
|
بيروت
|
اسطنبول
|
08:25
|
06:30
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 266
|
اسطنبول
|
بيروت
|
11:20
|
09:25
|
تبكير موعد الرحلة
|
ME 326
|
بيروت
|
النجف
|
12:00
|
18:00
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 327
|
النجف
|
بيروت
|
14:40
|
20:40
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 442
|
بيروت
|
الدمام
|
17:35
|
21:00
|
تأخير موعد الرحلة
|
ME 443
|
الدمام
|
بيروت
|
20:55
|
00:20 (+1)
|
تأخير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الأقلاع من الدمام فجر يوم الاثنين 22 ايلول 2025
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.