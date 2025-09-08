المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" أنه "لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: نيس، ميلانو، اثينا، اسطنبول، القاهرة، أبو ظبي، الدمام، أربيل، والنجف للفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق في 11 أيلول 2025 ولغاية يوم الأحد الموافق في 21 ايلول 2025".

ويشمل هذا التعديل تقديم أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:

الرحلات المعدلة ليوم الخميس 11 أيلول 2025:



رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 326 بيروت النجف 12:00 18:00 تأخير موعد الرحلة ME 327 النجف بيروت 14:40 20:40 تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 12 أيلول 2025:



رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 235 بيروت ميلانو 07:15 06:40 تبكير موعد الرحلة ME 236 ميلانو بيروت 11:10 10:35 تبكير موعد الرحلة ME 267 بيروت اسطنبول 17:35 21:00 تأخير موعد الرحلة ME 268 اسطنبول بيروت 20:30 23:55 تأخير موعد الرحلة

الرحلات المعدلة ليوم السبت 13 أيلول 2025:



رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 235 بيروت ميلانو 07:15 06:40 تبكير موعد الرحلة ME 236 ميلانو بيروت 11:10 10:35 تبكير موعد الرحلة

الرحلات المعدلة ليوم الاحد 14 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 326 بيروت النجف 12:00 18:00 تأخير موعد الرحلة ME 327 النجف بيروت 14:40 20:40 تأخير موعد الرحلة

الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 15 أيلول 2025:



رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 251 بيروت اثينا 09:10 06:15 تبكير موعد الرحلة ME 252 اثينا بيروت 12:05 09:10 تبكير موعد الرحلة ME 235 بيروت ميلانو 07:15 06:40 تبكير موعد الرحلة ME 236 ميلانو بيروت 11:10 10:35 تبكير موعد الرحلة ME 223 بيروت نيس 15:00 12:00 تبكير موعد الرحلة ME 224 نيس بيروت 19:00 16:00 تبكير موعد الرحلة

الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 16 أيلول 2025:



رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 304 بيروت القاهرة 07:45 12:15 تأخير موعد الرحلة ME 305 القاهرة بيروت 10:05 14:35 تأخير موعد الرحلة ME 326 بيروت النجف 12:00 18:00 تأخير موعد الرحلة ME 327 النجف بيروت 14:40 20:40 تأخير موعد الرحلة

الرحلات المعدلة ليوم الاربعاء 17 أيلول 2025:



رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 265 بيروت اسطنبول 08:25 06:30 تبكير موعد الرحلة ME 266 اسطنبول بيروت 11:20 09:25 تبكير موعد الرحلة ME 235 بيروت ميلانو 07:15 06:40 تبكير موعد الرحلة ME 236 ميلانو بيروت 11:10 10:35 تبكير موعد الرحلة ME 418 بيروت أبو ظبي 15:25 16:45 تأخير موعد الرحلة ME 419 أبو ظبي بيروت 20:35 22:00 تأخير موعد الرحلة

الرحلات المعدلة ليوم الخميس 18 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 326 بيروت النجف 12:00 18:00 تأخير موعد الرحلة ME 327 النجف بيروت 14:40 20:40 تأخير موعد الرحلة

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 19 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 235 بيروت ميلانو 07:15 06:40 تبكير موعد الرحلة ME 236 ميلانو بيروت 11:10 10:35 تبكير موعد الرحلة

الرحلات المعدلة ليوم السبت 20 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 235 بيروت ميلانو 07:15 06:40 تبكير موعد الرحلة ME 236 ميلانو بيروت 11:10 10:35 تبكير موعد الرحلة ME 304 بيروت القاهرة 07:45 07:10 تبكير موعد الرحلة ME 305 القاهرة بيروت 10:05 09:30 تبكير موعد الرحلة ME 324 بيروت أربيل 12:15 16:50 تأخير موعد الرحلة ME 325 أربيل بيروت 15:15 19:50 تأخير موعد الرحلة ME 418 بيروت أبو ظبي 15:25 19:40 تأخير موعد الرحلة ME 419 أبو ظبي بيروت 20:35 01:30 (+1) تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الأقلاع من أبو ظبي فجر يوم الأحد 21 ايلول 2025

الرحلات المعدلة ليوم الاحد 21 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 265 بيروت اسطنبول 08:25 06:30 تبكير موعد الرحلة ME 266 اسطنبول بيروت 11:20 09:25 تبكير موعد الرحلة ME 326 بيروت النجف 12:00 18:00 تأخير موعد الرحلة ME 327 النجف بيروت 14:40 20:40 تأخير موعد الرحلة ME 442 بيروت الدمام 17:35 21:00 تأخير موعد الرحلة ME 443 الدمام بيروت 20:55 00:20 (+1) تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الأقلاع من الدمام فجر يوم الاثنين 22 ايلول 2025

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

