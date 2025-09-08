Sep 8, 2025 2:30 PMClock
اقتصاد
  • Plus
  • Minus

تعديل مواعيد بعض رحلات الـ"ميدل إيست" من 11 إلى 21 الجاري

المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" أنه "لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: نيس، ميلانو، اثينا، اسطنبول، القاهرة، أبو ظبي، الدمام، أربيل، والنجف للفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق في 11 أيلول 2025 ولغاية يوم الأحد الموافق في 21 ايلول 2025".

ويشمل هذا التعديل تقديم أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:

الرحلات المعدلة ليوم الخميس 11 أيلول 2025:
 

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 326

بيروت

النجف

12:00

18:00

تأخير موعد الرحلة

ME 327

النجف

بيروت

14:40

20:40

تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة   

 

 

 

 

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 12 أيلول 2025:
 

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 235

بيروت

ميلانو

07:15

06:40

تبكير موعد الرحلة

ME 236

ميلانو

بيروت

11:10

10:35

تبكير موعد الرحلة

ME 267

بيروت

اسطنبول

17:35

21:00

تأخير موعد الرحلة

ME 268

اسطنبول

بيروت

20:30

23:55

تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     

 

 

 

 

 

 

 

الرحلات المعدلة ليوم السبت 13 أيلول 2025:
 

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 235

بيروت

ميلانو

07:15

06:40

تبكير موعد الرحلة

ME 236

ميلانو

بيروت

11:10

10:35

تبكير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

 

 

 

 

  الرحلات المعدلة ليوم الاحد 14 أيلول 2025:

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 326

بيروت

النجف

12:00

18:00

تأخير موعد الرحلة

ME 327

النجف

بيروت

14:40

20:40

تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

 

 

 

     

الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 15 أيلول 2025:
 

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 251

بيروت

اثينا

09:10

06:15

تبكير موعد الرحلة

ME 252

اثينا

بيروت

12:05

09:10

تبكير موعد الرحلة

ME 235

بيروت

ميلانو

07:15

06:40

تبكير موعد الرحلة

ME 236

ميلانو

بيروت

11:10

10:35

تبكير موعد الرحلة

ME 223

بيروت

نيس

15:00

12:00

تبكير موعد الرحلة

ME 224

نيس

بيروت

19:00

16:00

تبكير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 16 أيلول 2025:
 

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 304

بيروت

القاهرة

07:45

12:15

تأخير موعد الرحلة

ME 305

القاهرة

بيروت

10:05

14:35

تأخير موعد الرحلة

ME 326

بيروت

النجف

12:00

18:00

تأخير موعد الرحلة

ME 327

النجف

بيروت

14:40

20:40

تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

 

 

 

 

 

 

     

الرحلات المعدلة ليوم الاربعاء 17 أيلول 2025:
 

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 265

بيروت

اسطنبول

08:25

06:30

تبكير موعد الرحلة

ME 266

اسطنبول

بيروت

11:20

09:25

تبكير موعد الرحلة

ME 235

بيروت

ميلانو

07:15

06:40

تبكير موعد الرحلة

ME 236

ميلانو

بيروت

11:10

10:35

تبكير موعد الرحلة

ME 418

بيروت

أبو ظبي

15:25

16:45

تأخير موعد الرحلة

ME 419

أبو ظبي

بيروت

20:35

22:00

تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  الرحلات المعدلة ليوم الخميس 18 أيلول 2025:

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 326

بيروت

النجف

12:00

18:00

تأخير موعد الرحلة

ME 327

النجف

بيروت

14:40

20:40

تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

 

 

 

   

  الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 19 أيلول 2025:

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 235

بيروت

ميلانو

07:15

06:40

تبكير موعد الرحلة

ME 236

ميلانو

بيروت

11:10

10:35

تبكير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     

 

 

 

 

  الرحلات المعدلة ليوم السبت 20 أيلول 2025:

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 235

بيروت

ميلانو

07:15

06:40

تبكير موعد الرحلة

ME 236

ميلانو

بيروت

11:10

10:35

تبكير موعد الرحلة

ME 304

بيروت

القاهرة

07:45

07:10

تبكير موعد الرحلة

ME 305

القاهرة

بيروت

10:05

09:30

تبكير موعد الرحلة

ME 324

بيروت

أربيل

12:15

16:50

تأخير موعد الرحلة

ME 325

أربيل

بيروت

15:15

19:50

تأخير موعد الرحلة

ME 418

بيروت

أبو ظبي

15:25

19:40

تأخير موعد الرحلة

ME 419

أبو ظبي

بيروت

20:35

01:30 (+1)

تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      (+1) الأقلاع من أبو ظبي فجر يوم الأحد 21 ايلول 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الرحلات المعدلة ليوم الاحد 21 أيلول 2025:

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 265

بيروت

اسطنبول

08:25

06:30

تبكير موعد الرحلة

ME 266

اسطنبول

بيروت

11:20

09:25

تبكير موعد الرحلة

ME 326

بيروت

النجف

12:00

18:00

تأخير موعد الرحلة

ME 327

النجف

بيروت

14:40

20:40

تأخير موعد الرحلة

ME 442

بيروت

الدمام

17:35

21:00

تأخير موعد الرحلة

ME 443

الدمام

بيروت

20:55

00:20 (+1)

تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      (+1) الأقلاع من الدمام فجر يوم الاثنين 22 ايلول 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.
 

 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o