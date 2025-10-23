المركزية - في إطار تعزيز التعاون الإعلامي والثقافي بين مختلف المناطق اللبنانية، تمّ الاتفاق بين موقع "الصحافة اللبنانية الدولية" الذي يرأسه المصوّر الصحافي خالد عياد في بيروت، وموقع "صدى وادي التيم" الذي يديره الإعلامي زياد الشوفي في حاصبيا، على إطلاق مبادرة تعاون مشتركة تهدف إلى تبادل المحتوى الإعلامي والثقافي والميداني بين المنطقتين.

ويهدف هذا التعاون إلى توسيع دائرة الانتشار الإعلامي، وإبراز الغنى الثقافي والاجتماعي والإنساني في مختلف المناطق اللبنانية، من بيروت إلى حاصبيا، بما يسهم في تقديم صورة شاملة وموحّدة عن لبنان، بعيدًا عن التقوقع المناطقي.

وسيقوم الطرفان بتبادل المواد الإعلامية والصحفية والتغطيات، بحيث يتم نشر مواد من حاصبيا على موقع "الصحافة اللبنانية الدولية"، وكذلك نشر مواد من بيروت على موقع "صدى وادي التيم"، بما يعزّز حضور المنطقتين في الفضاء الإعلامي الوطني.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على دور الإعلام الحر والهادف في بناء جسور التلاقي بين اللبنانيين، وترسيخ ثقافة الشراكة المهنية بين الزملاء في مختلف المناطق.

وفي هذا السياق، أكد الزميل خالد عياد أنّ هذا التعاون ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير، إذ ستتبعه قريبًا مبادرات مماثلة مع مواقع إعلامية من الجنوب وطرابلس الشمال والبقاع، بهدف تغطية شاملة لكل المناطق اللبنانية ضمن رؤية إعلامية وطنية جامعة، تُكرّس مفهوم إعلام موحّد يطرح الحلول بدلًا من المشاكل.

وأشار عياد إلى أنّ الباب مفتوح أمام جميع المواقع اللبنانية الراغبة بالتعاون، شرط الالتزام بأخلاقيات المهنة والابتعاد عن التحريض السياسي أو نشر الشائعات، مؤكدًا أنّ الهدف هو إعلام وطني بامتياز، يعبّر عن وجدان الناس ويواكب قضاياهم بموضوعية ومسؤولية.

كما كشف أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا عربيًا ودوليًا مع عدد من الوكالات والصحف العربية والعالمية، في إطار توسيع شبكة الشراكات الإعلامية وتبادل الخبرات والمحتوى المهني البنّاء.