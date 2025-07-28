Jul 28, 2025 10:16 PMClock
رياضة
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تعاقدات جديدة لنادي الحكمة

أعلن نادي الحكمة عن خطوات الموسم الجديد 2025 – 2026 وبعض التعاقدات المحسومة، حيث وقّع عقودًا اليوم الإثنين مع أسماء بارزة شكّلت مفاجأة لجمهور النادي.

وفي التفاصيل، جدد اللاعب جهاد الخطيب (نجل اللاعب فادي الخطيب) عقده مع النادي، كما عاد ووقع اللاعبان رودي الحاج موسى الملقّب بـ”سيكويك” واللاعب يوسف خيّاط مع النادي.

أما من جهة رأس الحربة، فعاد النادي ووقع مع جو غطّاس كمدرّب للموسم القادم.

ومن الأسماء التي برزت هي نجل رئيس الجمهورية جوزاف عون، خليل عون، الذي انضمّ بصفة مدير للفريق بدلًا من اللّاعب السابق جان عبد النور.

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