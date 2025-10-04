شهدت ساحة الجمهورية في باريس تظاهرة حاشدة تضامنا مع فلسطین، نظمها اتحاد النقابات العالمي WFTU ، في إطار إحياء الذكرى الـ80 لتأسيسه، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 140 منظمة نقابية من 60 دولة حول العالم.

وشارك في هذه التظاهرة النقابية الكبرى ، رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وعضو المجلس الرئاسي في اتحاد النقابات العالمي علي طاهر ياسين ، ملتقيا عدداً من الوفود المشاركة ، وأجرى معها وقفات حوارية في ساحة الجمهورية عقب انتهاء المسيرة.

وبحسب بيان صادر عن "حزب الله" فإنه في أعقاب التظاهرة، "انعقد لقاء موسّع ناقش تاريخ اتحاد النقابات العالمي ومستقبله، ودوره في "مواجهة الاستكبار الاميركي والغربي، ومناهضة مشاريعه الهدامة للانتظام العام في العلاقات الدولية، وشدد ياسين في رسالة موجهة للمشاركين على أهمية تعزيز التضامن العمالي العالمي، وتكثيف الدعم لقضايا حركات التحرر الوطني في العالم، وعلى رأسها قضية فلسطين، بوصفها اكثر القضايا عدالة ، ووضوحا في مظلومية شعبها ، وما يتعرض له من حملة ابادة ، تقودها اميركا القائمة بالأصل على ابادة شعب كامل ، ومسؤولة اليوم عن كل الجرائم والمصائب والمآسي، التي تتعرض لها شعوب العالم اجمع، وتغطيها وتدعمها معظم انظمة الغرب المستكبر ، المعروفة بتاريخها الاستعماري ، وبنيتها القائمة على قهر الشعوب ، ونهب ثرواتها، وتدمير قيمها وحضاراتها الاصيلة".