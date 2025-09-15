7:55 AMClock
تظاهرات داعمة لفلسطين توقف أهمّ سباق في إسبانيا!

توقفت المرحلة الحادية والعشرون والأخيرة من طواف إسبانيا للدرجات الهوائية نهائيا، قبل 56 كيلومترا من خط الوصول في مدريد، بسبب اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين لمساره الأخير على ما أعلن المنظمون.

وقد تعرض مسار الطواف لاضطرابات بشكل شبه يومي في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

ولن تشهد المرحلة الأخيرة تاليا تتويج أي فائز. ويكون متصدر الترتيب العام الدنماركي يوناس فينغيغارد قد فاز بالدورة الثمانين لسباق "لا فويلتا" (طواف إسبانيا).

وتشهد مدن إسبانية عدة، ومثلها في دول مختلفة من أوروبا، مظاهرات مستمرة مؤيدة لفلسطين.
 

