تصاعد الدخان الابيض من اجتماع الكرادلة الكاثوليك في الفاتكيان ،مساء اليوم في إشارة الى انتخاب بابا جديد. وانتخب الكرادلة الـ133 المجتمعون في كنيسة سيستين الكاردينال الأميركي روبيرت بريفوست بابا جديدا .

واختار اسم البابا لاوون الرابع عشر.

وقد ظهر البابا الجديد وهو يذرف الدموع مخاطبًا العالم للمرّة الأولى، وسط تصفيق حار من الحشود الغفيرة المتواجدة في ساحة القديس بطرس.

وقال الحبر الأعظم الجديد في كلمته الأولى: لنتذكر الصوت الخافت والشجاع للبابا فرنسيس الذي بارك روما والعالم في صباح ذاك الفصح والله يحبنا كلنا.

أضاف:" سنبحث مع بعض عن السلام والعدالة ولنعمل معًا نساءً ورجال من دون خوف . الله يحبنا جميعًا والشر لن يسود أبدًا".

وتابع:" أدعوكم إلى بناء الجسور ولنتحّد كشعب واحد من أجل السلام...علينا أن نبحث معًا كيف نكون كنيسة مرسلة تشيد الجسور".

https://twitter.com/i/status/1920533218102480984

لاحقا، أعلن أعلن الفاتيكان أن البابا لاون الرابع عشر، سيحتفل الجمعة في الساعة 11،00 (9،00 ت غ) بقداس مع الكرادلة، في كنيسة سيستين، غداة انتخابه البابا السابع والستين بعد المئتين للكنيسة الكاثوليكية.

كذلك، سيترأس الحَبر الأعظم الجديد صلاة "ريجينا كويلي"، الأحد في الساعة 12،00 (10،00 ت غ) من شُرفة كاتدرائية القديس بطرس، على أن يلتقي صباح الاثنين الصحافيين العاملين في الفاتيكان، بحسب ما أوضح مُدير المكتب الإعلامي في الكُرسي الرسولي ماتيو بروني.

والبابا لاوون الرابع عشر (ولد روبرت فرانسيس بريفوست ، 14 ايلول 1955) هو رجل دين كاثوليكي أمريكي من أصل بيروفي وكان رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية وحاكمًا لدولة الفاتيكان منذ 8 ايار 2025. شغل منصب محافظ دائرة الأساقفة ورئيس اللجنة البابوية لأمريكا اللاتينية منذ عام 2023. شغل سابقًا منصب أسقف تشيكلايو في بيرو من عام 2015 إلى عام 2023، وكان رئيسًا عامًا سابقًا لرهبنة القديس أوغسطين من عام 2001 إلى عام 2013. في عام 2015 أصبح الكاردينال بريفوست مواطنًا متجنسًا في بيرو كما أكده السجل المدني الوطني في بيرو. [ 1 ] في 8 ايار 2025، تم انتخابه بابا، واختار الاسم البابوي لاوون الرابع عشر.

من هو لاوون الرابع عشر:

ولد روبرت بريفوست في شيكاغو في 14 ايلول 1955، لأب فرنسي وأم إيطالية. بدأ بدراسة الرياضيات، لكنه انضم سريعًا إلى رهبنة القديس أوغسطين، ورُسم كاهنًا عام 1982.

أرسلته الرهبنة إلى بيرو في مهمة، ثم عاد لفترة وجيزة إلى شيكاغو لنيل دكتوراه في القانون الكنسي، ثم عاد مجددًا إلى بيرو لعقد من الزمن، حيث ترأس معهداً لتكوين الكهنة. تركت تجربته في أمريكا اللاتينية أثرًا عميقًا في رؤيته الراعوية.

في عام 2001، انتُخب رئيسًا عامًا للرهبنة الأوغسطينية لمدة 12 عامًا، حتى عام 2013. وفي العام التالي، عينه البابا فرنسيس أسقفًا على مدينة تشيكلايو في شمال بيرو، حيث بقي حتى عام 2023، وكان أيضًا عضوًا في مؤتمر الأساقفة في البلاد.

في كانون الثاني 2023، استدعاه البابا فرنسيس إلى روما ليكلفه برئاسة دائرة الأساقفة (التي كانت تُعرف سابقًا باسم مجمع الأساقفة)، وهي من أبرز وأقوى مؤسسات الكوريا الرومانية. هذه الهيئة مسؤولة عن اقتراح التعيينات الأسقفية في مناطق عديدة من العالم.

بعد فترة قصيرة، تم تعيينه كاردينالاً، ما يجعله مؤهلاً للمشاركة في المجمع المغلق (الكونكلاف). وعلى الرغم من حداثته في مجمع الكرادلة، فإن موقعه الاستراتيجي يمنحه حضورًا بارزًا بين نظرائه.

يتميّز الكاردينال بريفوست بأسلوب غير تصادمي، وقدرة كبيرة على الاستماع، وحس عالي بالحوار بين الثقافات، وخبرة عالمية. يتحدث خمس لغات: الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الإيطالية، والبرتغالية. يُنظر إلى نهجه على أنه قريب من نهج البابا فرنسيس، خصوصًا في ما يتعلق بإصلاح الكوريا، والحكم الجماعي، والدعوة إلى كنيسة أكثر بساطة وأقل تمركزًا على السلطة.

صرّح، على سبيل المثال:

"الأسقف لا يُفترض أن يكون أميرًا صغيرًا يجلس على عرشه."

"يجب التبشير بالإنجيل في كل مكان، حتى لو اختلفت السياقات الثقافية والأولويات من بلد لآخر."

وفي أوّل منشور للفاتيكان، وضع صورة للدخان الأبيض، وأرفقها بعبارة "Habemus Papam!!!" باللاتينية، أي "لدينا بابا!!!" باللغة العربية.

وقرعت الاجراس في الفاتيكان ابتهاجا بانتظار إعلان الاسم وتبادل الجميع عبارة "Habemus papam".

وبعد انتخاب البابا، يسأله عميد مجلس الكرادلة: "هل تقبل انتخابك القانوني كبابا أعلى؟"

إذا وافق، يجب عليه أن يقرر بشأن اسمه البابوي. وسيتعهد الكرادلة بطاعة البابا الجديد.

وسيتم بعد ذلك نقله إلى غرفة الدموع القريبة، حيث سيغير من رداء الكاردينال القرمزي إلى رداء بابوي أبيض. عادةً ما يتم تحضير الملابس الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مسبقاً.

ويعتقد المعلقون أن الفاتيكان قام هذه المرة بإعداد أردية تم صنعها للباباوات السابقين عند انتخابهم.