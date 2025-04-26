وقع مساء اليوم إشكال فردي في محلة دوار أبو علي بمدينة طرابلس بين شابين على خلفية حادث تصادم بين دراجتين ناريتين.

تطوّر الإشكال سريعا إلى إطلاق نار من قبل أحد الأطراف ما أدى إلى إصابة قاصرين عن طريق الخطأ وهما أحمد المصول وابن عمه عيسى المصول.

وقد نُقل الجريحان إلى المستشفى الإسلامي لتلقي العلاج غير أن أحمد المصول فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

أما عيسى المصول فما يزال يتلقى العلاج وحالته مستقرة.

في أعقاب الحادث سادت حالة من الغضب والتوتر في المنطقة وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني لضبط الوضع ومنع تفاقم التوترات.