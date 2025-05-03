في ظل المرحلة الانتخابية الحالية وما يرافقها من محاولات استغلال، باشرت قيادة سرية زغرتا باتخاذ تدابير أمنية مشددة تهدف إلى ضبط المخالفات المرتبطة بورش البناء غير القانونية.

وشوهد عدد من الدراجين التابعين لمفرزة سير زغرتا يجولون برفقة الدوريات الأمنية، في إطار دعم الخطة وتنفيذ المهام بسرعة وفعالية أكبر

وشملت الإجراءات تكثيف الحواجز في مختلف أرجاء القضاء لمراقبة حركة نقل مواد البناء والتأكد من التزامها بالشروط القانونية. كما يتم حجز سيارات نقل المواد التي تعمل من دون ترخيص أو بشكل مخالف، في خطوة تهدف إلى كبح التعديات المتزايدة في هذه المرحلة الحساسة.