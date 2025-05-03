May 3, 2025 11:59 AMClock
عدل وأمن
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تشديد أمني في زغرتا لمواجهة مخالفات البناء في ظل الاستعدادات الانتخابية

في ظل المرحلة الانتخابية الحالية وما يرافقها من محاولات استغلال، باشرت قيادة سرية زغرتا باتخاذ تدابير أمنية مشددة تهدف إلى ضبط المخالفات المرتبطة بورش البناء غير القانونية. 

وشوهد عدد من الدراجين التابعين لمفرزة سير زغرتا يجولون برفقة الدوريات الأمنية، في إطار دعم الخطة وتنفيذ المهام بسرعة وفعالية أكبر

وشملت الإجراءات تكثيف الحواجز في مختلف أرجاء القضاء لمراقبة حركة نقل مواد البناء والتأكد من التزامها بالشروط القانونية. كما يتم حجز سيارات نقل المواد التي تعمل من دون ترخيص أو بشكل مخالف، في خطوة تهدف إلى كبح التعديات المتزايدة في هذه المرحلة الحساسة.

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