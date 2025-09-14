حذر خبير أمني رفيع المستوى تشارلي كيرك من "احتمال بنسبة 100٪" لقتله إذا لم يتم اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، قبل أيّام من اغتياله في جامعة يوتا فالي.

وكان كريس هيرزوغ، مالك مجموعة الحارس الشخصي في بيفرلي هيلز، قد التقى كيرك في السادس من آذار بجامعة ولاية كاليفورنيا ونصحه بضرورة تعزيز إجراءات الأمن، محذرًا من أنّ قناصًا محترفًا قد يستهدفه في إحدى فعالياته الجامعية المقبلة.

ورغم استماع كيرك لبعض التوصيات، إلا أنه لم يتواصل مرة أخرى مع هيرزوغ، الذي أكّد لاحقًا أنّ فريق الحماية كله كان يشعر بأن الإجراءات الأمنية غير كافية تمامًا وأن حياة كيرك في خطر داهم.

وقد نصحه الخبير باستخدام لوحات زجاجية مضادة للرصاص وأجهزة كشف المعادن ضمن دائرة نصف قطرها 700 متر، مشددًا على أهمية الزجاج المضاد للرصاص للحماية من طلقات القناصة المستهدفة للرأس.