أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي لشبكة "سي.إن.إن تورك" اليوم السبت أن الرسوم الجمركية الأساسية المنخفضة نسبيا البالغة 10 بالمئة والتي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على تركيا قد تكون في صالح المصدرين الأتراك.

إلى جانب الرسوم الجمركية الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم أعلى على السلع من 57 شريكا تجاريا من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي وفيتنام واليابان. ومن المقرر أن يبدأ سريانها هذا الأسبوع.

وقال يلماز إن قرار عدم فرض مثل هذه الرسوم على تركيا "يبدو أنه يصب في مصلحتنا حتى الآن، من أجل الوصول إلى السوق الأميركية".

وأضاف" "هناك بالفعل رسوم جمركية على الحديد والصلب والألمنيوم (الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة). وعندما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مماثلة على الآخرين، حدث توازن وكان ذلك في صالحنا".

وأشار يلماز إلى أن تركيا كمستورد ستستفيد أيضا من انخفاض أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط، وذلك في أعقاب إعلان ترامب عن الرسوم.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولات أمس الجمعة إن الحكومة التركية تريد التفاوض مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10 بالمئة.

ووصف تلك النسبة بأنها "الأفضل بين الأسوأ"، في ظل الرسوم الجمركية الأعلى المفروضة على العديد من البلدان الأخرى.