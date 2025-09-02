حالة من الترقب تسود المخيمات الفلسطينية في لبنان بانتظار الخطوة القادمة التي ستقوم بها قيادة حركة "فتح – قوات الأمن الوطني" بعد تسليم سلاحها من ستة مخيمات، على أن تستكمل العملية تدريجيًا في باقي المخيّمات في الشمال والبقاع، وتُختتم في مخيّمات منطقة صيدا، وتحديدًا عين الحلوة.

التسليم الذي جرى تنفيذًا لاتفاق الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، الموقَّع في 21 أيار الماضي، والهادف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، تم على ثلاث مراحل متتالية. الأولى في برج البراجنة 21 آب 2025، والثانية في مخيمات جنوب الليطاني: الرشيدية، البص، والبرج الشمالي 28 آب 2025، فيما اختُتمت المرحلة الثالثة في مخيمات بيروت: برج البراجنة، شاتيلا، ومار الياس 29 آب 2025.

وتوقعت مصادر فلسطينية لـ "نداء الوطن"، أن يكون الانتظار سيد المرحلة المقبلة في استكمال عملية التسليم ريثما يتم جلاء مصير سلاح "حزب الله" في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، حيث سيقدم الجيش اللبناني تصورًا لكيفية سحبه والمهل الزمنية وسط مساع حثيثة لتبريد الاحتقان السياسي.

وتؤكد المصادر، أن حركة "فتح" ماضية في قرار التسليم بغض النظر عن القرار والنتيجة، لكن باقي الفصائل الفلسطينية وتحديدًا في قوى التحالف والقوى الإسلامية ستبني على الشيء مقتضاه، لا سيما وأنه لم يتم أي تواصل أو اتصال حتى الآن بهذا الشأن الهام.

المقدح يتساءل

وقد عبر عن هذا الموقف ضمنًا، قائد "كتائب شهداء الأقصى" في لبنان اللواء منير المقدح الذي تساءل في حديث صحافي "كيف يمكن أن نسلم سلاحنا من دون ضمانات، في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني اعتداءاته على لبنان والمخيمات المستهدَفة، ونحن مطاردون من الاحتلال؟".

وقال المقدح "إن المستهدَف هو القرار 194 الذي ينص على حق العودة، فالذي يضغط على لبنان من أجل تسليم السلاح، كيف يضمن أنه لا يتعرض للضغط من أجل توطين الفلسطينيين في لبنان؟ لذلك فإن السلاح له رمزية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق العودة".

وأوضح المقدح "أننا لم نطّلع على أي تفاصيل حول تسليم السلاح، ولم يتحدث معنا أحد حتى الآن"، مشيرًا إلى "أن قوات الأمن الوطني تنفذ قرارًا سياسيًا، بينما لم يضعنا أحد في الصورة بشأن التسليم الذي يجب أن تديره قيادة حركة "فتح" في لبنان".

وحول تسليم السلاح من مخيم عين الحلوة، قال المقدح: "هذا الأمر يعود إلى الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية مجتمعة داخل المخيم".

اجتماع التحالف

وعلمت "نداء الوطن"، أن "التحالف" عقد اجتماعًا في مكتب حركة "حماس" في بيروت وناقش فيه موضوع السلاح على ضوء تسليم فتح كميات منه مكررًا موقفه الذي يرتكز على ضرورة أن تكون مقاربة الوجود الفلسطيني في لبنان شاملة، ولا تقتصر على الجانب الأمني، مع احترام اللاجئين لسيادة لبنان وقوانينه وأمنه، والتمسك بحق العودة ورفض التوطين أو التهجير، وفي الوقت نفسه تنظيم السلاح الفلسطيني عبر "القوة الأمنية المشتركة" تحت إشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" وبالتنسيق مع الجيش اللبناني، من دون تسليمه.

محمد دهشة - نداء الوطن