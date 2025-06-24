أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحرب بين إسرائيل وإيران اسم "حرب الأيام الـ12" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة تُذكّر بحرب الشرق الأوسط عام 1967، المعروفة لدى البعض باسم "حرب الأيام الستة"، والتي خاضت فيها إسرائيل حربًا ضد مجموعة من الدول العربية، بينها مصر والأردن وسوريا.

ففي حرب عام 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن، وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء من مصر، ومرتفعات الجولان من سوريا.

وعلى الرغم من أن إسرائيل أعادت لاحقا سيناء إلى مصر، فإنها لا تزال تحتفظ ببقية الأراضي، مما مهد الطريق لعقود من الصراع لا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم.