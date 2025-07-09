وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دفعة جديدة من الرسائل إلى خمسة شركاء تجاريين، الأربعاء، بينهم الجزائر وليبيا والعراق، محدّدا فيها تعرفات جمركية، فيما تسعى واشنطن إلى إبرام مروحة واسعة من الصفقات التجارية.

ونصّت هذه الرسائل التي وجّهت إلى الفيليبين وبروناي والجزائر وليبيا والعراق على رسوم جمركية تراوح بين 20 و30 % على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وكما هي الحال مع الدفعة الأولى من الرسائل التي نشرت الإثنين، لا تختلف نسبة التعرفات كثيرا عن تلك التي أعلن عنها بداية في نيسان، حتّى لو كان بعض الشركاء قد تلقّى نسبا أدنى بكثير هذه المرّة.

وكان دونالد ترامب قد أقرّ زيادات جمركية بنسبة 10 % على القسم الأكبر من الواردات إلى الولايات المتحدة، ثمّ أعلن عن رسوم أعلى لبلدان كثيرة قبل أن يعلّق العمل بها.

وكان من المفترض أن ينتهي تعليق العمل بالتعرفات الجديدة في التاسع من تموز، لكنّ المهلة مدّدت إلى الأوّل من آب.

وباتت الدول المهدّدة بزيادات جمركية أميركية تتلقّى رسائل تحدّد فيها التعرفات الجمركية لبضائعها.

وأتت رسائل ترامب الجديدة مماثلة تقريبا لتلك التي صدرت مطلع الأسبوع، مبرّرة التعرفات بأنها رد على القيود التجارية "البعيدة كلّ البعد للأسف من أن تكون متبادلة".