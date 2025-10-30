Image
10:43 AMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

ترامب يهدي رئيس كوريا الجنوبية مضرب بيسبول وكرة

أعلن المتحدث باسم مكتب الرئيس الكوري الجنوبي كيم نام جون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدم هدية للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ مضرب بيسبول وكرة، بحسب وكالة "نوفوستي".

وقال كيم نام جون: "قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضرب بيسبول وكرة للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ تكريما للقمة الكورية الأميركية في غيونغجو".

أضاف أن الجانب الأميركي أشار إلى أن هذه الهدية ترمز إلى "الروابط الثقافية العميقة والقيم المشتركة بين كوريا والولايات المتحدة"، والتي يعود تاريخها إلى اللحظة التاريخية التي عرف فيها المبشرون الأميركيون الكوريين على "لعبة البيسبول لأول مرة".

وأشار إلى أن المضرب يحمل التوقيع الشخصي للاعب فريق "واشنطن ناشيونالز" ديلان كروز، في حين تحمل كرة البيسبول ختم الرئيس ترامب.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o