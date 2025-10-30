أعلن المتحدث باسم مكتب الرئيس الكوري الجنوبي كيم نام جون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدم هدية للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ مضرب بيسبول وكرة، بحسب وكالة "نوفوستي".

وقال كيم نام جون: "قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضرب بيسبول وكرة للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ تكريما للقمة الكورية الأميركية في غيونغجو".

أضاف أن الجانب الأميركي أشار إلى أن هذه الهدية ترمز إلى "الروابط الثقافية العميقة والقيم المشتركة بين كوريا والولايات المتحدة"، والتي يعود تاريخها إلى اللحظة التاريخية التي عرف فيها المبشرون الأميركيون الكوريين على "لعبة البيسبول لأول مرة".

وأشار إلى أن المضرب يحمل التوقيع الشخصي للاعب فريق "واشنطن ناشيونالز" ديلان كروز، في حين تحمل كرة البيسبول ختم الرئيس ترامب.