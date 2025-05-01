May 1, 2025 10:47 PMClock
دوليات
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ترامب يهدد بعقوبات على من يشتري النفط الإيراني

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بفرض عقوبات على أى مشتر للنفط الإيراني بعد تأجيل جولة المباحثات النووية الإيرانية الأميركية، التي كان مقررا عقدها بعد غد السبت في روما.

وقال ترامب إنه يجب وقف جميع مشتريات النفط أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، وإن أي دولة أو شخص يشتري أيا منها سيخضع فورا لعقوبات ثانوية. وأضاف في منشور على تروث سوشال "لن يُسمح لهم بالتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال".

وجاء التهديد بعدما أعلنت سلطنة عمان تاجيل المفاوضات النووية التي كان من المقرر عقدها بعد غد السبت. وجاء الإعلان في منشور لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة إكس.

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