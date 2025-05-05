صب الرئيس الأميركي جام غضبه على صحيفة "وول ستريت" متهما إياها بأنها "رديئة" ومتواطئة مع الصين.

وقال بانفعال في حديث مع الصحافيين: "لقد انحدرت صحيفة وول ستريت جورنال بشكل كبير. إنها صحيفة رديئة، لا تستحق وقتي. إنها موجهة للصين، وهي سيئة لهذا البلد".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دخول الرسوم الجمركية الجديدة ضد الصين، والتي تبلغ 104%، حيز التنفيذ، الأربعاء، وهاجم منتقدي سياسته الاقتصادية، واصفاً نفسه بـ"رئيس الطبقة العاملة، وليس وول ستريت".

وتسبب إعلان البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية ضد الصين ستدخل حيز التنفيذ في الموعد المحدد، منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، في دخول أسواق الأسهم الأميركية إلى المنطقة الحمراء، بعدما سجلت في بداية تداولات الثلاثاء، أقوى ارتفاع لها.