شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً حاداً، يوم الثلاثاء، على مراسلة شبكة “CNN” ناتاشا برتراند، عقب نشرها تقريراً حول التقييم الاستخباراتي لتأثير الضربة الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

وصف ترامب، عبر منصته “تروث سوشيال”، برتراند بأنها “غير مؤهلة للظهور على الشاشة” واتهمها بالكذب ونشر معلومات زائفة تهدف إلى “تشويه سمعة الطيارين الأميركيين”، الذين نفذوا الهجوم بدقة. ودعا الشبكة إلى “توبيخها وطردها”، مشيراً إلى أنها من بين “الأشخاص الذين دمروا سمعة شبكة كانت عظيمة”.

كانت المراسلة برتراند أول من نشر معلومات حول التقييم الاستخباراتي الأميركي بشأن الضربات التي بدأت في 13 حزيران، واستهدفت مواقع حساسة في إيران. ووفقاً للتقرير، أسفرت الضربات عن أضرار كبيرة في المنشآت النووية ومقتل قادة عسكريين وعلماء إيرانيين.

في بيان أصدرته عبر منصة “إكس”، أعربت شبكة “CNN” عن دعمها الكامل لبرتراند، مؤكدة أن تقريرها استند إلى “نتائج أولية قابلة للتحديث”. وأشارت الشبكة إلى أن تغطية المراسلة تأتي في إطار “مصلحة عامة مشروعة”، وتعكس الالتزام بالمهنية الصحافية.