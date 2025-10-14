شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على مجلة "تايم" الأميركية، منتقداً غلاف عددها الأخير الذي خُصص لتغطية اتفاق السلام في الشرق الأوسط، واصفاً الصورة المستخدمة بأنها "الأسوأ على الإطلاق".

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الثلاثاء، قال ترامب: "رغم أن المجلة نشرت قصة لا بأس بها عني، إلا أن الصورة كانت فظيعة. لقد أخفوا شعري، ووضعوا شيئاً يطفو فوق رأسي يبدو كتاج، لكنه صغير جداً… أمر في غاية الغرابة!"

وتابع قائلاً: "لم أكن يوماً من محبي الصور المأخوذة من زاوية منخفضة، لكن هذه الصورة سيئة للغاية… ما الدافع وراء ذلك؟"

الغلاف جاء بعنوان "انتصاره"، في إشارة إلى مساهمة ترامب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما وصفته "تايم" بأنه "إنجاز بارز في ولايته الثانية" و"تحول استراتيجي في مسار الشرق الأوسط".