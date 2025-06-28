اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يعلم أنه يكذب عندما يتحدث عن انتصاره بالحرب مع إسرائيل.

وعاد الرئيس الأميركي وأكد مجدّداً أنه كان يعرف بالضبط أين كان خامنئي خلال الحرب.

وقال ترامب: "على إيران العودة إلى النظام العالمي وإلا فإن أمورها ستصبح أسوأ".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أنه إذا كان للرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران فعليه أن يتوقف عن "اللهجة غير اللائقة وغير المقبولة" تجاه المرشد الإيراني علي خامنئي.



وقال في منشوره: "إنَّ تعقيد الإيرانيين وصلابتهم معروف في سجادنا الرائع، الذي نسجته ساعات لا تُحصى من العمل الشاق والصبر. نحن كشعب، مبدأنا الأساسي بسيط وواضح: نحن نعرف قيمتنا، ونُثمّن استقلالنا، ولن نسمح لأحد أبداً أن يقرر مصيرنا".



وأضاف عراقجي: "إذا كان ترامب صادقاً في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فيجب عليه أن يضع جانباً النبرة غير المحترمة وغير المقبولة تجاه خامنئي".

وأشار إلى أن "الشعب الإيراني العظيم والقوي، الذي أظهر للعالم أن النظام الإسرائيلي لم يكن لديه خيار سوى اللجوء إلى (دادي- أميركا) لتجنب قصفنا الصاروخي، لا يتقبل التهديدات والإهانات. وإذا أدت الأوهام إلى أخطاء أكبر، فلن تتردد إيران في الكشف عن قدراتها الحقيقية، مما سيُبدد أي وهم حول قوة إيران".





واختتم عراقجي منشوره قائلاً إنَّ "الإرادة الطيبة تولد إرادة طيبة، والاحترام يولّد الاحترام".'