واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغطه، غير المباشر، على اللجنة المانحة لجائزة نوبل السلام من أجل أن تمنحها له، واعتبر أن عدم حصوله عليها يمثل "إهانة كبيرة للولايات المتحدة"، خصوصا بعد إعلانه على خطة إنها الحرب في قطاع غزة.

وتساءل ترامب في خطاب ألقاه أمام كبار القادة العسكريين الأميركيين: "هل ستحصلون على جائزة نوبل؟ قطعا لا. سيمنحونها لشخص لم يفعل شيئا على الإطلاق".

واعتبر الرئيس الأميركي أن ذلك يمثل إهانة كبرى للولايات المتحدة.

المثير هو أن ترامب أكد رغبته في منح الجائزة للبلاد لا لنفسه، مشددا على أن ما حدث لم يحدث سابقا.

فقد قال ترامب: "سيكون ذلك (عدم الفوز بجائزة نوبل للسلام) إهانة كبيرة لبلدنا. لا أريدها، أريد أن تنالها البلاد"، مضيفا: "يجب أن تنالها، لأن شيئا كهذا لم يحدث من قبل".

وكرر ترامب مزاعمه حول إنهائه 7 حروب منذ عودته للرئاسة في يناير، مشيرا إلى أنه إذا نجحت خطته لإنهاء الحرب في غزة التي أعلنها في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين، "سنكون قد أنهينا 8 حروب في 8 أشهر. هذا أمر جيد جدا"، واصفا ذلك بـ"الإنجاز الكبير".

وعدّدت إدارة ترامب الحروب السبع التي قال إنه أنهاها، وهي: بين كمبوديا وتايلاند، كوسوفو وصربيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، باكستان والهند، إسرائيل وإيران، مصر وإثيوبيا، وأرمينيا وأذربيجان.

الجدير بالذكر أن استياء ترامب من منح الرئيس الأسبق باراك أوباما جائزة نوبل عام 2009 ظل حاضرا في تصريحاته، خاصة وأن أوباما حصل عليها بعد أشهر قليلة من توليه الرئاسة.

ورغم الضغوط غير المباشرة التي يمارسها ترامب بخصول أحقيته في الفوز بجائزة نوبل للسلام، فقد أكدت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل أن "حملات ترامب الإعلامية لن تؤثر في قرارها".

ومؤخراً، قال أمين السر في لجنة جائزة نوبل كريستيان بيرغ هارفيكن في تصريح لفرانس برس: "بالطبع نلاحظ أن هناك اهتماماً إعلامياً كبيراً مسلّطاً على مرشحين معيّنين".

وتابع: "لكن هذا الأمر ليس له أي تأثير على المناقشات الجارية في اللجنة".