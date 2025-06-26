أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على موقع التواصل «تروث سوشيال»، أن وزير الدفاع، بيت هيجسيث سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة غدًا في البنتاجون.

وأضاف«ترامب»: «إن وزير الدفاع (الحرب) بيت هيجسيث، سيعقد مع الممثلين العسكريين، مؤتمرًا صحفيا كبيرًا غدًا صباحا في الساعة 8 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في البنتاجون، من أجل القتال من أجل كرامة طيارينا الأمريكيين العظماء».

وكتب الرئيس الأمريكي، على «تروث سوشيال»: «سيكون المؤتمر الصحفي شيقًا ولا يقبل الجدل. استمتعوا!».

وأوضح ترامب، كان هؤلاء الوطنيون مستائين للغاية! بعد 36 ساعة من الطيران الخطير عبر أراضي العدو(إيران)، هبطوا، كانوا يعلمون أن النجاح أسطوري، وبعد يومين، بدأوا في قراءة الأخبار الكاذبة التي نشرتها شبكة «سي إن إن» وصحيفة«نيويورك تايمز» الفاشلة- بحسب وصفه- شعروا بالرعب.