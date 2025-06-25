أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة تصريحات نارية تناول فيها ملفات الشرق الأوسط، حلف الناتو، والملف الإيراني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي أو حتى بتخصيب اليورانيوم.

وقال ترامب اليوم الاربعاء، إن الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية، خصوصًا في فوردو، تسببت في "دمار كامل"، مشبّهًا تأثيرها بما حدث في هيروشيما وناغازاكي. وأشار إلى أن استخدام صواريخ “"توماهوك" دمّر البنية التحتية النووية بشكل كبير، مضيفًا أن القدرات الصاروخية الإيرانية تراجعت لعقود.

وفي ما يتعلق بالوضع الإقليمي، وصف وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بأنه "يسير على ما يرام"، ولفت إلى أن هذه الضربة ستساهم أيضًا في تسريع التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة، مع إحراز “تقدّم كبير” على هذا الصعيد.

كما شدد على أن حلف الناتو سيصبح "قويًا جدًا"، معلنًا أن الحلف سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5%. وفي رسالة تحذير لطهران، قال: "إذا عادت إيران لطموحاتها النووية، سنقصفها مجددًا".

واختتم ترامب بالقول إن تقييم نتائج الضربة لا يزال قيد المتابعة الاستخباراتية، ما يدلّ على تعقيد الوضع ومرحلة الترقب الحذر.