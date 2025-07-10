رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على تهديد مسؤول إيراني باغتياله باستخدام طائرة مسيّرة، أثناء استجمامه في منتجع “مارالاغو”، مؤكدا أنه لم يأخذ حمام شمس منذ أن كان طفلًا.

وكان المستشار السابق للمرشد الأعلى الإيراني، محمد جواد لاريجاني، قد هدد بأن طهران قد تستهدف ترامب أثناء استجمامه في قصره بـ”مارالاغو” في ولاية فلوريدا.

وقال لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي الأربعاء: “لقد فعل ترامب شيئا يجعله غير قادر على الاستمتاع بأشعة الشمس في مارالاغو”.

وأضاف: “بينما يرقد هناك وبطنه في مواجهة الشمس، قد تصيبه طائرة صغيرة بدون طيار في سرّته. الأمر بسيط للغاية”.

وفي حديثه للصحافيين في البيت الأبيض، سئل ترامب عن هذا التهديد، فرد مبتسما، أنه لم يأخذ حمام شمس منذ سنوات، قائلا: “لقد مر وقت طويل. لا أدري، ربما كنت في السابعة من عمري تقريبًا. لست من محبّي الشمس”.

وتابع: “لست مهتما بالأمر كثيرا. أجل، أعتقد أنه تهديد. لست متأكدا من كونه تهديدا حقيقيا، ولكن ربما يكون كذلك”.