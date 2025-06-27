دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فصل صحافيين من شبكة CNN الاخبارية وصحيفة "نيويورك تايمز" بسبب تقاريرهم عن تأثير الهجمات الأميركية على إيران.

وكتب ترامب بأحرف كبيرة على منصته "تروث سوشيال"، يوم الخميس: "يجب طرد صحافيي الأخبار المزيفة من CNN ونيويورك تايمز، فوراً!!! أناس سيئون بنوايا شريرة".

وسبق لـ"سي إن إن" و"ذا تايمز" و"واشنطن بوست" أن أفادوا في وقت سابق من الأسبوع، أن قصف نهاية الأسبوع فشل في تدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مستشهدين بمسؤولين مطلعين على تقرير الاستخبارات العسكرية من وكالة استخبارات الدفاع "دي آي إيه" التابعة للبنتاغون.

وسرعان ما انتقد ترامب التقارير الإعلامية ووصفها بأنها "أخبار مزيفة"، وأصر على أن برنامج إيران النووي قد تمت إعاقته "لعقود أساسا".

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" أن ترامب هددها برفع دعوى قضائية وطالب باعتذار.

واستشهدت الصحيفة بمحاميها ديفيد ماكرو، الذي رد في رسالة بأن "لا حاجة لسحب التقرير". وأضاف ماكرو: "لن يكون هناك أي اعتذار. لقد قلنا الحقيقة قدر استطاعتنا، وسنواصل القيام بذلك".