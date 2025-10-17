أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يتوقّع انضمام دول أخرى لاتّفاقيات أبرهام قريباً.

وأشار في مقابلة أذاعتها شبكة "فوكس بيزنس" اليوم الجمعة إلى أنّه يأمل في انضمام السعودية إلى الاتّفاقيات التي طبّعت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

وأضاف "آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولاً أخرى تنضم. أعتقد أنّه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع".

أعلنت السعودية مراراً أنّها لن تنضم إلى هذه الاتّفاقيات قبل حل القضية الفلسطينية.

أما رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قد أكّد موقفه الواضح أن "وحده السلام المقبول هو السلام العادل والشامل المستند إلى مبادرة السلام العربية التي أقرّت في بيروت والتي تقوم على حلّ الدولتين".

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قد كشف في أيار الماضي عن أن "هناك حواراً مباشراً ويومياً على جميع المستويات بين إسرائيل والنظام في سوريا. أنا من يقوده مع جهات سياسية هناك".