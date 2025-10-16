قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إنه إذا استمرت حركة حماس في قتل الناس في غزة، "فلن يكون أمامنا خيار سوى الذهاب إلى هناك وقتلهم"، على حد تعبيره.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "إذا واصلت حماس قتل الناس في غزة، وهو أمر لم يكن ضمن الاتفاق، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدخول (إلى القطاع) وقتلهم"، من دون أن يوضح من سيدخل لقتلهم، علما بأنه أكد الأربعاء أن الجيش الأميركي لن يتدخل في غزة.

يبدو أن ترامب يشير إلى الإعدامات الأخيرة بحق مدنيين فلسطينيين بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام على قوله إن عمليات إطلاق النار التي نفّذتها حماس وشملت إعدامات في أماكن عامة، "لا تزعجني كثيرا"، واصفا ما جرى بأنها عمليات قتل لأفراد عصابات.

منذ الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية من غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن، تشدد حماس قبضتها على مدن القطاع المدمّرة حيث أطلقت حملة أمنية ونفّذت عمليات إعدام بحق من وصفتهم بـ"العملاء" في الشوارع.

وطالب قائد القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) براد كوبر، الأربعاء، حماس بالتوقف عن إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين والامتثال إلى تنفيذ خطة ترامب.

لكن ترامب لم يبد من قبل أي امتعاض بشأن عمليات الإعدام.

وعلق الرئيس الأميركي في البيت الأبيض الثلاثاء: "لم يزعجني ذلك كثيرا في الحقيقة. لا بأس، إنها مجموعة من العصابات السيئة للغاية، الأمر مختلف جدا عن باقي البلدان".

وأضاف ترامب أثناء زيارته إلى إسرائيل ومصر، الاثنين، للاحتفال بهدنة غزة بأن حماس ك"انت منفتحة على فكرة وضع حد للمشاكل" التي يعانيها القطاع.

وصرح للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "كانوا منفتحين بشأن ذلك. وأعطيناهم موافقة لفترة من الوقت".

وفي تطور سابق، أفادت مصادر لـ"العربية"/ "الحدث"، بأن القاهرة ستشهد خلال الساعات المقبلة لقاء فلسطينياً موسعاً، وذلك لبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار لما بعد الحرب.

ولفتت المصادر إلى أن القاهرة تشهد خلال الساعات المقبلة لقاءات مكثفة بعد وصول وفد من حماس، موضحة أن وفداً من حماس برئاسة خليل الحية يصل الليلة إلى القاهرة.

كما أشارت المصادر إلى أن وفداً من حركة الجهاد برئاسة زياد النخالة ونائبه سيصل القاهرة اليوم، حيث سيعقد لقاءات منفردة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء بالقاهرة اليوم الخميس.

وميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد مستمرة بالتنسيق مع الجانب المصري، موضحا أن الإعلان عن موعد إعادة فتح المعبر سيتم لاحقا.

وشدد الجيش في بيانه، على أن معبر رفح لن يُستخدم لمرور المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ما زال يتم عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى.

ومن جانبها أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أنها تمتلك كميات كافية من المواد الغذائية خارج قطاع غزة لتلبية احتياجات السكان لمدة 3 أشهر، لكنها لا تزال ممنوعة من إدخالها إلى داخل القطاع، رغم سريان وقف إطلاق النار.