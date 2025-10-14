أفاد مراسل mtv في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه من على متن طائرة "إير فورس وان"، وخلال عودته الى البيت الأبيض، رسالة جديدة بعد زيارته إلى الشرق الأوسط، مؤكدًا أنّ "السلام في المنطقة لم يكن صدفة، بل نتيجة لقوة الإرادة الأميركية". وقال إنّ المرحلة المقبلة ستركّز على إعادة إعمار غزة بالتنسيق مع حلفاء واشنطن، مشددًا على أنّ "من يرفض هذا المسار يختار الفوضى بدل السلام".

وأضاف "لسنا نتحدث عن دولة واحدة أو دولتين، نحن نتحدث عن إعادة بناء غزة. سأقرر ما هو الصواب بالتنسيق مع الحلفاء". وردّ على من اعتبر إعلان السلام مبكرًا بالقول: "هل يريدون استمرار الحرب؟ لقد فعلناها في التوقيت المثالي".

وأشاد ترامب برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين بنتنياهو وبدور الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، وبالعلاقة الوثيقة التي تجمعه بالرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، معتبرًا أنّ "أردوغان صديق ويحظى باحترام من بوتين"، وأنّ "التنسيق مع القادة الأقوياء هو سرّ النجاح في إنهاء الحروب".

وختم ترامب رسالته بالقول إنّ "السلام الذي تحقق في الشرق الأوسط هو بداية عصر جديد"، متعهّدًا بأنّه سيواصل "الدفاع عن هذا السلام وعن أميركا القوية… حتى بعد مغادرته البيت الأبيض".

