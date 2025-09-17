وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا إلى قصر ويندسور الأربعاء، حيث استقبله الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، في أول يوم كامل من زيارة الدولة التي يجريها إلى المملكة المتحدة.



وقد حطت مروحية "مارين وان" التي تقل دونالد ترامب، أول رئيس أميركي يقوم بزيارة دولة ثانية إلى المملكة المتحدة، قرابة الساعة 12,15 (11,15 بتوقيت غرينيتش) في حديقة القصر الملكي، حيث من المقرر إقامة مراسم عسكرية غير مسبوقة على شرفه.

وأظهرت الصور الأولى استقبال ولي العهد، الأمير وليام وزوجته كيت، لترامب وميلانيا، قبل أن تتوجه مسيرة على الخيول إلى داخل القصر.

وترحيبا بترامب، بدأ استعراض ضخم لحرس الشرف، وموكبا لعربات تجرّها الخيول عبر أرجاء القلعة، قبل المأدبة الرسمية المرتقبة.

وشارك في هذه الاحتفالات الملك والملكة، بالإضافة إلى الأمير ويليام وزوجته كيت.

والخميس، سيتوجه ترامب للقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لبحث قضايا سياسية واقتصادية في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، على بُعد 70 كيلومترا من لندن.

وقال الرئيس الأميركي للصحفيين خلال الرحلة إن الزيارة ستكون "ضخمة"، مؤكدا لدى وصوله أن الملك تشارلز الثالث "صديق قديم".