قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس ما زال قائما"، وذلك بعدما شنّت إسرائيل عشرات الغارات على أهداف لحماس متهمة إياها بمهاجمة قواتها، بحسب "فرانس برس".

وقال ترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما "نعم إنه كذلك"، مشيرا إلى أن "قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".

أضاف: "لكن على أي حال، سيتم التعامل مع الأمر كما يجب. سيتم التعامل معه بحزم، لكن كما يجب".

وأعلنت إسرائيل مساء أمس، وقف ضرباتها في غزة و"إعادة تطبيق" وقف إطلاق النار، بعدما شنّت غارات على أهداف لحماس متهمة إياها بمهاجمة قواتها، في أعنف تصعيد منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ قبل تسعة أيام.

وقال الدفاع المدني في غزة إن الغارات الإسرائيلية أوقعت 45 شهيدا، فيما تحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل اثنين من جنوده في مواجهات في رفح، في جنوب القطاع.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يصمد وقف إطلاق النار الذي ساهم في التوصل إليه وقال: "نريد التأكد من أن الأمور تسير بشكل سلمي جدا مع حماس".

وأضاف "كما تعلمون، كانوا مشاغبين. لقد قاموا بإطلاق النار، ونعتقد أن قادتهم ربما لا علاقة لهم بذلك".