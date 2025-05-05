أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعقد اجتماعات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، لمناقشة اتفاقات تجارية، مشيرا إلى أن الأولوية الرئيسة له في التعامل مع بكين تتمثّل في إبرام اتفاق تجاري عادل.



وأضاف ترامب للصحافيين، على متن طائرة الرئاسة الأميركية، أنه لا يعتزم التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأميركيين يجرون مباحثات مع المسؤولين الصينيين بشأن أمور عديدة.



وعندما سُئل عما إذا كان سيتم الإعلان عن أي اتفاقات تجارية هذا الأسبوع، قال ترامب "من الممكن حدوث ذلك" لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

