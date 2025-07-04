ذكر موقع اكسيوس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التقى يوم الخميس بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في البيت الأبيض، حيث ناقشا الملف الايراني وقضايا إقليمية أخرى.

وعقب لقائه ترامب، أجرى الأمير خالد بن سلمان اتصالًا هاتفيًا برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، بحث في خلاله التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.

كما التقى وزير الدفاع السعودي بالمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

وفي السياق، كشف الموقع نفسه، أن ويتكوف يعتزم الاجتماع الأسبوع المقبل بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أوسلو لاستئناف المحادثات النووية.