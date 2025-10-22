منحت مؤسسة “ريتشارد نيكسون”، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جائزة “مهندس السلام” لعامي 2025-2026، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض الثلاثاء.

وقدم أعضاء عائلة نيكسون، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة السفير روبرت كوبرين، الجائزة إلى الرئيس ترامب، في حفل أقيم في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وأشارت المؤسسة في بيان عبر حسابها على منصة “إكس” إلى أن “السياسة الخارجية للرئيس ترامب تستند على “أميركا أولاً”، إلى دبلوماسية شخصية استباقية مقرونة بفلسفة السلام من خلال القوة. وكانت النتائج مبهرة من حيث عدد اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، التي حققها حول العالم”.