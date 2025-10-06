أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّ المحادثات مع حركة حماس تسير "بوتيرة سريعة وناجحة للغاية"، بشأن المقترح المتعلّق بقطاع غزة.

وأكّد ترامب أنّ "الفرق الفنية ستجتمع مجدداً اليوم الاثنين في مصر لاستكمال التفاصيل النهائية للاتفاق"، وذلك تمهيداً لإتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف حرب غزة، خلال الأسبوع الجاري.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ سيواصل متابعة مسألة غزّة، مشيراً إلى أنّ "الوقت هو الفيصل وإلا ستسفك الكثير من الدماء وهو أمر لا يريد أحد رؤيته".

وأمس الأحد، نقلت وكالة "رويترز"، عن المتحدّثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أورنا إيديلبيرغ كاشر، قولها إنّ الوفد الإسرائيلي المفاوض توجّه إلى مصر، للتفاوض بشأن تفاصيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة، مشيرةً إلى عدم وجود وقف لإطلاق النار في القطاع، بل وقف مؤقت لبعض القصف.

وفي وقتٍ سابق، دعا ترامب عقب إعلان حماس موافقتها على إطلاق سراح جميع الأسرى، وفقاً لمقترحه، "إسرائيل" إلى وقف قصفها على قطاع غزة بشكلٍ فوري، الأمر الذي لم تلتزم به.