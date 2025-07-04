في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني، وبعد إقرار قانون الضريبة الجديد، استعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الإنجازات السياسية والعسكرية والاقتصادية، التي قال إنها تحققت خلال الأشهر الخمسة الماضية. قال ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة نفذت “هجمات كبيرة” استهدفت منشآت إيران النووية، مضيفا: “لقد محونا منشآت إيران النووية، وسنحتفي بطياري طائرات B2 الذين نفذوا الضربات”. وأعلن أن بلاده ستبني ما وصفه بـ”القبة الذهبية” لحمايتها من التهديدات الخارجية.

برنامج إيران النووي دمر بالكامل

أضاف الرئيس الأميركي أن العملية العسكرية التي استهدفت منشآت إيران النووية شاركت فيها أكثر من 30 طائرة تزود بالوقود جواً لدعم المقاتلات الأميركية. وأضاف في كلمته بولاية آيوا: “لقد كانت عملية دقيقة وكبيرة، شاركت فيها قدراتنا الجوية بكفاءة عالية”.

أكد أن برنامج إيران النووي دمر بالكامل وهذا ما أثبتته وكالة الطاقة الذرية، مشيرا إلى أن إيران تطلب عقد اجتماع مع واشنطن.

حققنا أكبر خفض ضريبي

في الشأن الداخلي، أكد ترامب أن إدارته تمكّنت من تحقيق أكبر خفض ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة، قائلاً: “لن نفرض ضرائب على الإكراميات أو العمل الإضافي أو الضمان الاجتماعي للمسنين”، مشيرًا كذلك إلى إلغاء الضرائب العقارية بالكامل. وأضاف أن هذه التخفيضات ستُستخدم في “تعزيز بناء الجيش الأميركي”.

تطرق إلى ملف الهجرة، قائلاً إنه حصل على “تفويض شعبي” لوقف ما وصفه بـ”غزو المهاجرين غير القانونيين”، مؤكداً ترحيل الآلاف منهم، وأضاف: “نقوم بعمل عظيم على الحدود”.

كما أشار إلى أن هناك جرائم ارتُكبت من قبل مهاجرين غير شرعيين، متعهدًا بطردهم خارج البلاد.

أعلن ترامب أن عدد المهاجرين غير القانونيين انخفض إلى أقل من 340 ألفاً، معتبرًا ذلك نتيجة مباشرة للسياسات الحازمة التي تتبعها إدارته على الحدود.

أشار إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد أن “أميركا تسير في الاتجاه الصحيح”، وأن الشعب الأميركي “يشهد ثمرة إنجازات حقيقية وليست وعوداً انتخابية”، على حد وصفه.

ترامب: الولايات المتحدة ستبقى الأقوى

أكّد الرئيس الأميركي، في كلمته أمام أنصاره بولاية آيوا، أن الولايات المتحدة ستظل “البلد الأكثر قوة في العالم”، مشددًا على أن إدارته حققت إنجازات غير مسبوقة على المستويات الاقتصادية والعسكرية.

قال ترامب: “لدينا اليوم أقوى جيش في العالم، ونواصل الاستثمار في قدراته”، مشيرًا إلى أن هذه القوة تشكّل ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي الأميركي.

أضاف أن إدارته تمكنت من تحصيل مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، وهو ما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، قائلاً: “الاقتصاد الأميركي يتحسّن، والأسعار بدأت في الانخفاض بوضوح”.

حذّر من أن “الديمقراطيين سيحاولون استغلال قانون الضرائب في الانتخابات النصفية”، لكنه أكد ثقته في أن الشعب الأميركي ستقف إلى جانب “الإنجازات لا الشعارات”، على حد تعبيره.​