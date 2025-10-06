قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "المحادثات الجارية مع حركة حماس لإنهاء حرب إسرائيل على غزة وإطلاق سراح الرهائن تحرز تقدما سريعا".

أضاف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "ترو سوشيال"، أوردته "سكاي نيوز": "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى غداً الاثنين، في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية".

تابع: "تم إبلاغي بأن من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة".

وقال: "عقدت محادثات إيجابية جدا مع حماس وبلدان من حول العالم (عربية ومسلمة وغيرها) في نهاية الأسبوع للإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، والأهم التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط طال انتظاره".