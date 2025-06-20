قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن مديرة المخابرات الوطنية تولسي جابارد أخطأت في الإشارة إلى عدم وجود أدلة على أن إيران تصنع سلاحا نوويا.

واضاف ترامب: "أحيانا نحتاج الى القوة لصنع السلام".

وقال ايضا: "اسبوعان هما "الحد الأقصى" لاتخاذ قرار في شأن ضرب إيران".

وقال الرئيس الأميركي إن أوروبا لن تتمكن من تقديم الكثير من المساعدة في الحرب بين إيران وإسرائيل.

وتابغ: "لن تتمكن أوروبا من تقديم المساعدة في هذه الحرب".

وحض وزراء خارجية أوروبيون إيران اليوم الجمعة على التواصل مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، بعد انتهاء محادثات عقدت في جنيف، بهدف بدء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد، دون أي مؤشرات تُذكر على إحراز تقدم.